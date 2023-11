Reprodução Instagram - 28.11.2023 Duda Reis e Du Nunes oficializam união

Nesta segunda-feira (27), a influenciadora Duda Reis, de 22 anos, e o cabeleireiro Du Nunes, de 32, se casaram em Porto Feliz, município do interior de São Paulo. Eles iniciaram a relação há pouco mais de um ano .



A cerimônia foi realizada durante a tarde, ao ar livre e em meio às paisagens naturais da cidade interiorana. Diferentemente do tradicional terno preto, o noivo usou um conjunto claro para o casório.



Já Duda Reis também decidiu fugir do conhecido padrão de vestidos longos. A peça escolhida pela influenciadora foi um vestido branco acima do joelho e com vários detalhes em brilho.



A marcha nupcial da noiva foi ambientada com a canção “Never Enough”, originalmente cantada por Loren Allred. Lançada em 2007, a música compõe a trilha sonora do famoso filme “O Rei do Show”.

Confira a galeria de fotos do casamento de Duda Reis e Du Nunes: