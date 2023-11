Reprodução Instagram - 1.11.2023 Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão

Viviane Araujo , de 48 anos, usou as redes sociais, na última terça-feira (31), para compartilhar registros de Joaquim , de 1 ano, comemorando o primeiro Halloween na escolinha. O primogênito é fruto da relação dela com Guilherme Militão, de 34 anos.



“Doces ou travessuras? Acho que dá para vocês saberem, não é? Feliz Halloween”, escreveu ela na legenda da publicação. Viviane é conhecida pelos trabalhos como atriz, rainha de bateria e por ter ganhado a competição rural da Record , “A Fazenda 5”, em 2012.



Trajado com uma fantasia de esqueleto com detalhes brancos nos ossos e fundo preto na camisa e shorts, Joaquim sorri para fotos e também usa um lenço alaranjado em torno do pescoço.



Nos comentários da publicação, os seguidores de Viviane rasgaram elogios ao pequeno no Instagram. “Amo essa carinha de sapeca”, disse uma fã. “Não aguento com tanta fofura”, admitiu uma segunda. “Que risada mais gostosa, quanta alegria”, celebrou uma terceira. “Derretida com tanta fofura”, escreveu ainda uma quarta seguidora.

Confira as fotos de Joaquim na íntegra:





