Reprodução Viviane Araújo abre torcida pela Salgueiro com foto especial do filho

Rainha de Bateria da Acadêmicos do Salgueiro há anos, Viviane Araújo surpreendeu os seguidores com um registro especial nesta quarta-feira (22). No Instagram, a carnavalesca compartilhou a foto do filho Joaquim vestindo a roupinha da escola carioca.

Viviane publicou uma sequência de fotos que ilustram o pequeno de 5 meses empolgado com o look dedicado ao carnaval.

"Olha que torcedor mais lindo do mundo!! Vamos Salgueiro", dedicou na legenda.

Nos Stories, a Rainha de Bateria também revelou estar atenta nas apurações das notas do carnaval carioca, que acontece nesta tarde.

Ao lado de Guilherme Militão, marido e pai do pequeno, Viviane Araújo registrou estar acompanhando ao vivo as notas na Sapucaí, na companhia de outros membros da escola.

Acompanhe a apuração das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro!