Xuxa

2023 foi um ano de amplo destaque para Xuxa na Globo, onde a apresentadora participou de diversos programas e ainda lançou um documentário. No entanto, as homenagens começaram no aniversário de 60 anos, em março, quando a artista ganhou um especial no "Altas Horas". A ação reuniu de paquitas aos fãs e empolgou o público ao resgatar a história de um dos ícones da TV brasileira.