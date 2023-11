Divulgação - 27.11.2023 Tony Salles e Léo Santana





As duas eras do Parangolé vão se encontrar em uma aposta para o Carnaval de Salvador. Nesta segunda-feira (27), a coluna recebeu com exclusividade detalhes da aposta de Tony Salles, líder do grupo Parangolé, e Léo Santana, ex-vocalista do grupo.

Essa é a primeira vez que os dois gravam um clipe juntos na história da música baiana. A música “Perna Bamba” é a aposta da Parangolé para o verão de 2024 e as primeiras cenas foram gravadas na Ponta de Humaitá, um dos pontos mais bonitos da capital baiana.

“É a primeira vez que estou gravando uma música com esse cara super especial. Escolhemos um ponto turístico de Salvador que traduz a energia do verão baiano. O resultado vai ficar incrível”, disse Tony.

Os dois vão seguir gravando na Cidade Baixa. Durante a noite, o local escolhido foi um galpão abandonado na Ribeira. A parceria entre Parangolé e Léo Santana vai chegar às plataformas digitais em dezembro deste ano.