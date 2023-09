Reprodução Instagram - 28.09.2023 Viviane Araujo mostra cabelo sem extensão capilar

Viviane Araujo surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um registro dos fios sem a tradicional extensão que ela costuma usar para alongar o comprimento dos cabelos. “Cabelin “, escreveu ela na foto.



No entanto, os fios curtos não perduraram por muito tempo. Em seguida ao registro das madeixas na altura do ombro, a rainha de bateria do Acadêmicos da Salgueiro mostrou que voltaria a usar extensão capilar, dessa vez em uma tonalidade mais escura.



Fora os conteúdos voltados à beleza e ao mundo fitness, Viviane vem mostrando aos fãs como tem sido a maternidade dela. A atriz é mãe de primeira viagem. Joaquim, filho dela e de Guilherme Militão, completou 1 ano neste mês.



Recentemente, ela pontuou aos fãs a sensação, no lugar de mãe, de ver o filho indo para o primeiro dia de creche . “A gente fica assim com o coração apertadinho, mas ele está muito bem”, refletiu à época.

Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente, apresentado por Kadu Brandão: