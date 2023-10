Viviane Araújo cai no samba junto com a Bateria Furiosa, da Acadêmicos do Salgueiro

A participação de Viviane Araújo , a rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro , foi notável no evento de seleção de sambas-enredo para o Carnaval de 2024 , realizado neste sábado. Durante o evento, ela também anunciou os novos líderes da ala dos passistas.

Patrícia Miranda Terra foi designada como a nova Rainha da ala dos passistas da agremiação Salgueiro. Sua notoriedade cresceu depois de sua participação no concurso da corte do Carnaval carioca deste ano, onde representou com orgulho a escola de samba.

Patrícia se destacou como finalista, impressionando a todos com uma deslumbrante fantasia inspirada em Paula do Salgueiro. Com lágrimas nos olhos, ela expressou sua gratidão ao presidente, ao mestre, à ala e a toda a comunidade salgueirense.

Com uma trajetória no Carnaval desde 2013, Patrícia é estudante de Ciências Contábeis, uma passista destacada da escola e também uma atleta de fisiculturismo. Além de sua ligação com o Salgueiro, ela já desfilou por outras escolas de renome e atualmente exerce o papel de rainha no Engenho da Rainha.