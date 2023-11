Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift

A vinda de Taylor Swift ao país era muito aguardada pela base de fãs brasileiras, denominada como “Swifties” . Contudo, os shows da artista no Rio de Janeiro têm sido marcados por acontecimentos inesperados e fatídicos, que vão desde assaltos até mortes . Em meio às tragédias, os fãs têm recorrido ao uso do sal grosso para as próximas apresentações dela em São Paulo.



Isso porque o ingrediente tem fortes significados enraizados no panorama cultural brasileiro. Além de ser usado constantemente como tempero em churrascos, o sal grosso é famoso pela suposta ação de quebrar intenções ruins, afastar inveja e enfraquecer mal-olhado.



Diante disso, como os shows no Rio de Janeiro foram marcados por variados problemas, a base de fãs recorreu ao uso do sal grosso nas apresentações que ocorrerão em São Paulo, no Allianz Parque.



Na próxima sexta-feira (24), o primeiro show de Taylor Swift em São Paulo acontece. Outros dois estão marcados no mesmo estádio para o sábado (25) e domingo (26). Na Web, os Swifties fizeram memes com o uso do sal grosso no local do show.

Uma swiftie jogando sal grosso no Allianz Park 😅 pic.twitter.com/knVUlFZiN9 — BEEPOP (@beepopofc) November 22, 2023





Morte de Ana Clara Benevides

Nesta quinta-feira (23), o CEO da T4F, empresa responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, se pronunciou 6 dias após a morte de Ana Clara Benevides , que faleceu na última sexta-feira (17), durante um show da artista que ocorria no Rio de Janeiro.





Benevides passou mal devido ao forte calor que fazia no Rio de Janeiro e teve uma parada cardiorrespiratória. A jovem de 23 anos foi socorrida no local, mas não resistiu. O caso está sendo investigado.





Além da necropsia, exames toxicológicos e histopatológico devem revelar a causa da morte. Taylor Swift lamentou a morte através de um texto nas redes sociais, mas foi criticada na web por não citar o ocorrido nos shows e não dar assitência à família da fã .





A Time for Fun, que organizou os shows da cantora no Brasil, também foi criticada por não dar suporte à família. A empresa apenas comunicou que contataram os pais de Ana, mas eles não quiseram falar do assunto .







A família da fã contou com uma vaquinha realizada por fãs da Taylor para transportar o corpo da jovem para Campo Grande (MS), onde foi velado e sepultado .