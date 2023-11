Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Fãs e mães de fãs se revoltam com adiamento de show de Taylor Swift

O anúncio do adiamento do show da cantora Taylor Swift que aconteceria neste sábado (18) no Rio pegou alguns fãs de surpresa. A entrada do público já havia sido liberada no Estádio Nilton Santos quando a equipe de som informou a decisão.



Pelas redes sociais, a própria artista explicou que o adiamento se deu devido às temperaturas extremas que circundam a capital fluminense. Na noite de ontem, uma jovem veio a óbito após passar mal , e cerca de mil pessoas chegaram a desmaiar. A sensação térmica no Engenhão era de 60ºC.

Segundo a T4F, empresa produtora da turnê da cantora no Brasil, o show foi remarcado para a próxima segunda (20), e todos os ingressos comprados para hoje permanecerão válidos.

Mesmo assim, a notícia foi recebida com vaias pelo público que já estava no local. Assista abaixo:



A frustração do pessoal presente, que esperou o dia inteiro debaixo de sol, sabendo que o show de hoje foi adiado. #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/unR1z0QRye — escutai (@escutai) November 18, 2023

De forma geral, o clima no Nilton Santos era de muita frustração. Alguns dos admiradores de Taylor não ficaram satisfeitos com o fato de o show ter sido adiado pouquíssimas horas antes do início previsto. Muitos deles se queixaram de terem ficado horas "à toa" na fila para entrar no local. Outros lamentaram serem de outro estado e terem perdido a viagem.

Acompanhado da namorada, swiftie desabafa sobre adiamento do show de Taylor Swift no RJ. pic.twitter.com/AaJdtaXizb — PAN (@forumpandlr) November 18, 2023

Mães de fãs não esconderam a revolta. "A condição climática ela [Taylor] sabia desde ontem. Aí esperou chegar aqui, todo mundo passar um perrengue danado, gente morreu ontem. Um absurdo, uma falta de respeito. Ela deve estar no ar condicionado no hotel", disse uma mulher em entrevista à GloboNews. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Olha essa, Taylor Swift. Falou nada além de verdades. pic.twitter.com/wMezCsxtJm — GugaNoblat (@GugaNoblat) November 18, 2023

O sentimento foi compartilhado por outras mães que acompanhavam os filhos. "Decepção", criticaram.

"Segunda todo mundo tem vida, a gente trabalha. Taylor SWEET decepção. Espero que voce veja esse vídeo." #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/GnIv66aRsK — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 18, 2023

🚨AGORA: Mais uma mãe diz estar decepcionada com Taylor Swift após o adiamento do show no Rio de Janeiro:



“A Taylor é uma decepção. Eu queria saber se ela iria fazer isso com os americanos. Isso só acontece com o brasileiro que é trouxa”.



pic.twitter.com/VKjneiULPs — CHOQUEI (@choquei) November 18, 2023

Nem mesmo os próprios fãs pouparam críticas. Veja a seguir:

A fã catarinense chamando a Taylor Swift de MELIANTE pic.twitter.com/fPPAhxxZCM — William De Lucca (@delucca) November 18, 2023

Até o momento, nem Taylor Swift, nem a T4F se pronunciaram sobre as críticas. Ontem, a cantora chegou a interromper o show para pedir aos funcionários do local que distribuíssem água para a plateia. Nas imagens, é possível notar que ela mesma teria atirado ao menos uma garrafinha para os fãs.

agora tá explicado essa atitude da Taylor de fazer questão de pedir pra produção uma garrafinha de água e jogar para um grupo de fãs que aparentemente estavam passando mal por conta do calor extremo pic.twitter.com/WhlRXpNCeZ — JV 🧣 (@jvve31) November 18, 2023

