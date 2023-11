Reprodução Família de fã desmente site e nega que Taylor Swift entrou em contato

Nesta terça-feira (21), amigos e familiares de Ana Clara Benevides tiveram que desmentir uma publicação do site norte-americano US Weekly, que dizia que Taylor Swift tinha entrado em contato com a família da jovem de 23 anos. A estudante de psicologia morreu na última sexta-feira (17), durante o show da cantora, após ter passado mal e desmaiado.

Ao portal de notícias, uma fonte exclusiva afirmou que Taylor estava devastada com a morte de Ana e devido ao trauma não conseguia abordar o assunto publicamente. A fonte ainda ressalta que Taylor teria entrado em contato com a família de Ana Clara.

Apesar da confirmação da fonte anônima ao site US Weekly, familiares e amigos da estudante Ana Clara Benevides negaram que Taylor tenha feito qualquer contato.

No X, antigo Twitter, Thiago, amigo de Ana que vem pedindo justiça ao caso, declarou: "Até o atual momento isso não aconteceu".

Nas redes sociais, internautas acusam a cantora Taylor Swift e sua equipe de estarem tentando distanciar a cantora do caso para limpar a imagem dela.