Serafim Abreu, CEO da T4F, organizadora da vinda de Taylor Swift ao Brasil, se pronunciou, nesta quinta-feira (23), sobre os recentes acontecimentos na passagem da turnê de Taylor Swift pelo Brasil.

Ele falou do caso de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, que morreu após passar mal durante o show da The Eras Tour, no Rio de Janeiro, e colocou a empresa à disposição para prestação de assistência, e citou novas medidas adotadas para os shows da artista em São Paulo.

Serafim culpou o "calor extremo" na cidade e citou o veto às garrafas de água. "Nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados e enfatizar mais a permissão de engraçar com copos de águas descartáveis", disse.

Sobre a morte de Ana Clara, o empresário disse que está "desolado" e mandou um recado para a família da jovem. "Infelizmente, pela primeira vez em mais de quarenta anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela Time for Fun. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui agora publicamente a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido", completou.

Morte de Ana Benevides



Ana Clara Benevides passou mal, na última sexta-feira (17), durante a apresentação de Taylor Swift, devido ao forte calor que fazia na cidade e teve uma parada cardiorrespiratória. A jovem de 23 anos foi socorrida no local, mas não resistiu. O caso está sendo investigado. Além da necropsia, exames toxicológicos e histopatológico devem revelar a causa da morte.

Taylor Swift lamentou a morte por um texto nas redes sociais, mas foi criticada na web por não citar o ocorrido nos shows e não dar assitência à família da fã.

Antes deste pronunciamento, a Time for Fun, que organizou os shows da cantora no Brasil, também foi criticada por não dar suporte à família. A empresa apenas comunicou que contataram os pais de Ana, mas eles não quiseram falar do assunto.

Leia na íntegra o comunicado publicado nas redes sociais da empresa

"Olá a todos, eu sou o Serafiim Abreu, CEO da Time for Fun, e decidi gravar esse vídeo para falar diretamente com nossos consumidores, parceiros, fãs e público em geral sobre os acontecimentos da turnê de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos ao organizar um evento desse porte, por isso não economizamos esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor para garantir conforto e segurança para todos. Ainda assim, nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados e enfatizar mais a permissão de engraçar com copos de águas descartáveis.

Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente no show seguinte. Sabemos que, com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes. Entendemos também que todo setor precisa repensar a sua atuação diante dessa nova realidade.

De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Também peço desculpas pela demora em realizar essa manifestação pública, pois nosso foco estava em incorporar os aprendizados que tivemos.

Infelizmente, pela primeira vez em mais de quarenta anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela Time for Fun. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui agora publicamente a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido.

Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável. Respeitamos a privacidade da família e reforçamos mais uma vez nossa disposição em colaborar. Quero também assegurar a todos os fãs que irão ao show da Taylor Swift em São Paulo, que estamos trabalhando para proporcionar uma noite emocionante e memorável. Para os shows do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades. Está permitido a entrada de garrafas de águas plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados. Todas as orientações para o show serão amplamente divulgadas em nossas redes para que todo mundo possa vivenciar a melhor experiência possível. Muito obrigado."

