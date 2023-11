Reprodução/ Globo Corpo de fã de Taylor Swift é sepultado no Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (21), foi sepultado o corpo de Ana Clara Benevides, fã que morreu durante o show da cantora Taylor Swift na última sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. A despedida aconteceu na cidade de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul.



Ana foi homenageada com coroa de flores enviadas por amigos, familiares e da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), onde ela cursava Psicologia. Cerca de 600 pessoas acompanharam o sepultamente.



O corpo deixou o local por volta as 09h10 e seguiu para o cemitério da cidade. O cortejo foi seguido por familiares amigos de pé e de carro.

O velório acontece na segunda-feira (20) por volta das 19h. A despedida foi aberta para amigos e parentes, e foi até às 5h da manhã desta terça-feira (21), em Sonora.

Morte de Ana Benevides

Ana Clara Benevides passou mal, na última sexta-feira (17), durante a apresentação de Taylor Swift, devido ao forte calor que fazia na cidade e teve uma parada cardiorrespiratória. A jovem de 23 anos foi socorrida no local, mas não resistiu. O caso está sendo investigado. Além da necropsia, exames toxicológicos e histopatológico devem revelar a causa da morte.

Taylor Swift lamentou a morte através de um texto nas redes sociais, mas foi criticada na web por não citar o ocorrido nos shows e não dar assitência à família da fã.



A Time for Fun, que organizou os shows da cantora no Brasil, também foi criticada por não dar suporte à família. A empresa apenas comunicou que contataram os pais de Ana, mas eles não quiseram falar do assunto.



A família da fã contou com uma vaquinha realizada por fãs de Taylor para transportar o corpo da vítima para Campo Grande (MS).



