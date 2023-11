Reprodução Taylor Swift ostenta jatinho de R$200 milhões em vinda ao Brasil;

A cantora Taylor Swift vem tendo uma passagem polêmica no Brasil, que enfrenta temperaturas extremas de calor. Diretamente afetada pelo clima, a artista está no topo da lista de celebridades que mais emitem CO2 com voos particulares. A norte-americana possui um jatinho avaliado em R$ 200 milhões.

Na última sexta-feira (17), primeiro show da cantora no Rio de Janeiro pela turnê The Eras, Taylor foi filmada em diversos momentos solicitando água para os fãs e aparecendo ofegante devido à alta temperatura. Naquele dia, a cidade carioca registrou sensação térmica de quase 60ºC. A noite ainda terminou tragicamente com a morte da fã Ana Clara Benevides, que passou mal, desmaiou e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A forte onda de calor no Brasil vem sendo acompanhada por discussões sobre mudanças climáticas e o papel do ser humano na degradação do meio ambiente.

Segundo um estudo da Yard, empresa que rastreia o uso de aviões particulares por celebridades, Taylor Swift é a famosa que mais emite CO2. A cantora atingiu a marca de 170 voos em pouco mais de seis meses, aproximadamente 22.923 minutos no ar ou 15,9 dias.

A aeronave de modelo Falcon 900LX possui um tempo médio de voo de 80 minutos. A cantora é apontada por ter atingido a emissão de 8.293,54 toneladas de CO2 por ano, 1.184,8 vezes mais que as emissões anuais de uma pessoa média.

O estudo ainda expõe que o voo mais curto de Taylor em 2022 durou 36 minutos, voando de Missouri para Nashville.

Veja a lista completa dos astros que mais emitem carbono com jatos particulares:

Taylor Swift - 8.293,54 toneladas Floyd Mayweather - 7.076,8 toneladas Jay-Z - 6.981,3 toneladas Alex Rodriguez - 5.342,7 toneladas Blake Shelton - 4.495 toneladas Steven Spielberg - 4.465 toneladas Kim Kardashian - 4.268,5 toneladas Mark Wahlberg - 3.735,2 toneladas Oprah Winfrey - 3.493,17 toneladas Travis Scott - 3.033,3 toneladas