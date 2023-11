Reprodução Fã de Taylor Swift morreu após passar mal durante show da cantora nesta sexta-feira (17)

Veículos internacionais estão repercutindo a morte da estudante de psicologia Ana Clara Benevides , de 23 anos, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift no Rio na noite de sexta-feira (17). Ana Clara veio a óbito após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A apresentação acontecia no estádio Nilton Santos, o Engenhão.



O assunto ganhou o mundo após a americana se pronunciar sobre o assunto pelas redes sociais. "Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais", lamentou Taylor.

"Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil", acrescentou ela.

O jornal britânico The Guardian publicou a seguinte manchete: "Taylor Swift fan dies before Brazil concert amid sweltering conditions" ("Fã de Taylor Swift morre antes de show no Brasil em meio a condições sufocantes", em tradução livre).



O veículo afirmou que os fãs relataram condições sufocantes no Estádio Nilton Santos. Também informou que Taylor Swift pôde ser vista jogando ao menos uma garrafa de água para a multidão, que gritava: "Água, água, água".

Captura de tela Imprensa internacional repercute morte de fã de Taylor Swift no Brasil

O The Independent, também do Reino Unido, destacou que a morte da jovem acontece em meio a uma onda de calor "perigosa" que atravessa o Brasil e pontuou que a sensação térmica dentro do estádio chegou a atingir 60ºC.

O jornal mencionou que os bombeiros contabilizaram 1.000 desmaios dentro do local, segundo números não oficiais.

A BCC, por sua vez, disse que, em vídeos e imagens que circulam pela internet, Taylor aparece pedindo para que os funcionários do local dessem água para o público e também comenta que ela teria jogado uma garrafa para os fãs.

Já o tabloide americano The New York Post veiculou que "a notícia chega poucas horas depois de as temperaturas no Rio de Janeiro atingirem níveis de 100°F (cerca de 38°C) em todo o país, o que levou a cantora a garantir que seus fãs tivessem acesso a água durante sua apresentação de três horas".

O site ainda comentou que a artista pausou o show várias vezes para pedir à segurança que fornecesse garrafas de água aos fãs com dificuldades em meio a um alerta de calor excessivo: "Em um vídeo publicado nas redes sociais, Swift pode ser vista acenando para os funcionários enquanto os fãs gritavam: 'Água, água, água'".

