Reprodução/Instagram Taylor Swift é criticada por não citar fã que morreu em show no Rio

Taylor Swift foi alvo de críticas ao não citar a fã que morreu no seu show na sexta-feira (17) na segunda apresentação no Rio de Janeiro. A falta de uma menção a Ana Clara Benevides dividiu a opinião dos internautas.





No piano, a cantora tocou a música 'Bigger Than The Whole Shy', que segundo os fãs, ela havia informado que não seria cantada na turnê. Por isso, eles entenderam que o momento foi uma homenagem para Ana Clara.

ana benevides you were bigger than the whole sky, essa foi pra você! ☹️🤍 pic.twitter.com/BDEGkwoifl — vítor (@hoaxts) November 20, 2023









Esse momento foi muito lindo e muito especial, eu nunca vou esquecer isso, todo o significado que a letra de Bigger Than The Whole Sky tem, a emoção da Taylor e dos swifties cantando depois de tudo o que aconteceu, isso aqui vai ficar marcado pra sempre. pic.twitter.com/8fV1hObvak — jaque (@ladytswiftie) November 20, 2023





A falta da menção do nome ou de uma foto da fã fez com que os internautas criticassem a possível homenagem de Taylor.

Gente todo mundo falando que « Bigger than the whole sky » foi una homenagem pra Ana e ok, o fandom tinha pedido, mas ela FALOU durante o show que era uma homanagem?!

Porque se ela não falou, desculpa, mas faltou!

Estou bem decepcionada com o jeito que estão levando essa crise! — caraluna. (@yeuxlumiere) November 20, 2023









vocês vão me desculpar, mas pegou feio pra taylor mesmo. a gente sabe que não é culpa dela, mas o mínimo era entrar em contato com a família para prestar condolências, até pq a menina morreu indo ver ela. pic.twitter.com/L1ujYXEGoA — joão || the eras 25/11 (@bruxaselena) November 20, 2023









Lembro de quando um fã brasileiro da Katy faleceu e ela fez questão de escrever sobre ele nas redes sociais. Ela não tava em turnê, soube através de redes sociais e se manifestou. Já em turnê pelo Brasil, homenageou de verdade a Marielle. Aprende, Taylor! pic.twitter.com/5RN5aCDCSV — israel azevedo (@isrzevedo) November 20, 2023









“ah porque a taylor não deve nem estar sabendo disso tudo” corta pra Rihanna pagando funeral de fã que foi assassinado em Sergipe



quem se preocupa de verdade, toma atitude de verdade pic.twitter.com/qrwLLjkWTO — nery (@olucasnery) November 20, 2023

