Mãe de fã que morreu no show de Taylor Swift agradece vaquinha para translado

Os fãs de Taylor Swift fizeram uma campanha online para arrecadar o dinheiro para custear as despesas do translado do corpo de Ana Clara Benevides, a jovem que morreu após passar mal no show da cantora no Rio de Janeiro.

Em menos de 12 horas, a vaquinha levantou o valor de R$30 mil e a mãe da fã, Adriana, usou as redes sociais para agradecer a ajuda.

"Graças a Deus agora de manhã conseguimos um valor para fazer tudo que queríamos fazer para ela, gratidão a todos, eu sei que a minha filha foi muito amada! Quero que Deus abençoe todos vocês, quem for pai e mãe, que abençoe o filho de vocês", comentou ela em vídeo.

Ao Fantástico, a mãe de Ana Clara explicou que a família enfrentou dificuldades para o translado do corpo do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul.

"O pessoal do show, que montou, não está dando suporte para a gente trazer ela para casa. Sei que essas coisas nem passam pelos cantores, os artistas nem ficam sabendo disso. Mas a gente queria que eles dessem o suporte, para trazer ela para casa. Porque, infelizmente, a gente está arcando com tudo. E a minha filha ainda não chegou", disse.

Mãe de Ana Clara Benevides agradece a doação dos fãs para custear o velório e transporte do corpo da filha. 🖤 pic.twitter.com/WUPQLKNXcK — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) November 20, 2023





