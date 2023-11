Reprodução Instagram Gustavo Mioto e Ana Castela.

Em meio aos memes , apresentações e looks do Prêmio Multishow 2023 , uma polêmica envolvendo Ana Castela também marcou o evento, que aconteceu ontem (7). Isso porque a cantora, conhecida por hits sertanejos e pop, não venceu nenhuma das categorias que concorreu. Gustavo Mioto, namorado da sertaneja, mandou indiretas após o resultado.



Dando voz para a abertura de “Terra e Paixão” com “Sinônimos” e intérprete de canções como “Nosso Quadro”, “Solteiro Forçado” e “Pipoco”, ela era uma das favoritas aos prêmios pela Web, que se surpreendeu com o fato dela não ter conquistado nenhuma premiação.



Castela concorreu pelos títulos de “Artista do Ano”, vencido por Iza; “Hit do Ano”, arrematado por Simone Mendes com “Erro Gostoso”; e “Sertanejo do Ano”, ganhado novamente por Simone com a mesma música.



Ao decorrer da polêmica, além do manifesto de internautas , Gustavo Mioto , que reatou o namoro com a cantora recentemente, mandou algumas indiretas. “Se a Ana Castela não ganhar ‘Artista do Ano’ pode fechar esse prêmio”, dizia o Tweet de uma internauta, que foi curtido pelo cantor. Em outra publicação, ele riu.

Veja a reação da Web:

todos nós sabemos que quem deveria levar o sertanejo do ano era a Ana Castela com “Nosso Quadro”, essa premiação é um mico mesmo #PremioMultishow

Ana Castela é artista do ano, sertanejo do ano e nosso quadro hit do ano, é isso



Todo mundo e até os haters sabem, que Ana Castela foi a artista do ano no país sim. Não tem o que dizer. — bea 🦋 (@_beapimentel) November 8, 2023





Senhoras e senhores, com vocês o hit do ano: Nosso Quadro- Ana Castela.

alguém me explica, como Ana Castela não ganhou o prêmio com mais de 5 músicas no TOP 50 BR do spotify e com "Nosso Quadro" ficando em número 1 mais de um mês?

