Apresentado por Tata Werneck, Ludmilla e Tadeu Schimidt, o Prêmio Multishow 2023 chega a 30ª edição com duas novidades: a inclusão de cantores do gênero gospel e a primeira transmissão televisiva na Globo. O evento aconteceu ontem (8) e contou com a presença de diversos artistas, como: Joelma, NX Zero, Tati Quebra Barraco, Tasha & Tracie, Duda Beat, Marina Sena, Ana Castela, entre outros; Confira todas as apresentações abaixo:





Samuel Rosa, NX Zero, Pedro Sampaio, Tati Quebra Barraco, Joelma e Gabriel O Pensador:

#PRÊMIO 🏆 SIMPLESMENTE Pedro Sampaio, Gabriel O Pensador, Samuel Rosa, NX Zero, Tati Quebra Barraco e Joelma chegaram quebrando TUDO com essa perfomance ICÔNICA 🔥 #PrêmioMultishow pic.twitter.com/angZMet2KU — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Tasha & Tracie, MV Bill, BK e Filipe Ret:

#PRÊMIO 🏆 Avisa que são eles! Bk, Tasha e Tracie, Filipe Ret e MV Bill quebrando TUDO aqui no #PrêmioMultishow 🔥 pic.twitter.com/3GGfVSiGpV — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Belo e Soweto:

#PRÊMIO 🏆 Simplesmente Belo e Soweto com uma perfomance incrível e nostálgica por aqui 😍 #PrêmioMultishow pic.twitter.com/bye7imAjyT — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Liniker, Gloria Groove e Pitty:

#PRÊMIO 🏆 Que trio é esse? 😍 Eu não estava preparado pra ver Liniker, Pitty e Gloria Groove performando no #PrêmioMultishow ✨ pic.twitter.com/oBfOVDpFAN — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Pabllo Vittar, Marina Sena, Duda Beat e Manuh Bahtidão:

#PRÊMIO 🏆 Simplesmente Manuh Bahtidão, Marina Sena, Duda Beat e Pabllo Vittar numa performance ICÔNICA! #PrêmioMultishow pic.twitter.com/NG1VCZQr10 — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Iza, Jão, Lulu Santos e Melly:

#PRÊMIO 🏆 Tô passando mal com essa performance do Jão, Lulu Santos, Melly e Iza 😍 Icônicos demais! #PrêmioMultishow pic.twitter.com/qqX9HigDGB — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Preto no Branco e Aline Barros:

#PRÊMIO 🏆 Momento lindo 🥹 Vem ver Preto no Branco e Aline Barros perfomando no #PrêmioMultishow pic.twitter.com/FVMRT7d0Zl — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Ludmilla e MC Nem:



Michel Teló e Simone Mendes:



Luísa Sonza:



Carlinhos Brow, Bayana Sistem e Rachel Reis:

#PRÊMIO 🏆 Impossível ficar parado! 🔥 Carlinhos Brown, Bayana Sistem e Rachel Reis agitando o público aqui no #PrêmioMultishow pic.twitter.com/BEHCtnM9Nz — Multishow (@multishow) November 8, 2023



Xande de Pilares e Caetano Veloso:



