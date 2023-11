Reproduçao TV Globo MC Daniel e Tata Werneck no Prêmio Multishow 2023

Na última terça-feira (7), quando aconteceu a trigésima edição do Prêmio Multishow , Tata Werneck viralizou na Web após abordar MC Daniel , um dos convidados da atração. Isso porque a apresentadora brincou com a relação do músico e da modelo Yasmin Brunet , insinuando uma “gravidez” do casal e comentando sobre os rumores de affair entre eles.



“Oi, você está apaixonado? Pergunta de Yasmin Brunet”, disse Tata, enquanto andava pela plateia até chegar em MC Daniel. O cantor, que terminou recentemente o namoro com Mel Maia , se esquivou da resposta: “Muito feliz de estar aqui no Multishow, estamos juntos”.



Em seguida, sem citar nomes, MC Daniel revelou a admiração dele com a família de Werneck — que é casada com o ator Rafael Vitti, com quem gerou Clara Maria, filha única deles — e afirmou: “Vou casar, namorar e ter uma família linda igual a sua”.



Por fim, Tata brincou com a relação de Yasmin Brunet e MC Daniel, declarando que a modelo estaria “grávida”. “Que coisa linda, vocês ouviram o que eu ouvi? Foi o que eu entendi? Bom, então ela [Yasmin] está grávida. Foi isso o que eu entendi, galera?”, ironizou.



Yasmin e MC Daniel estão sendo alvos de rumores de affair ao longo das últimas semanas. Eles já foram vistos diversas vezes nos mesmos eventos e, além disso, interagem com frequências nas redes sociais. No entanto, até o momento,uma relação amorosa não foi confirmada por nenhum dos dois.

Confira o momento:





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: