Reproduçao TV Globo Ludmilla cantando o Hino Nacional no Prêmio Multishow 2023

O Prêmio Multishow 2023 , que aconteceu ontem (7), contou com a participação de Ludmilla, tanto como cantora, quanto como apresentadora. Ao longo do evento, a artista surpreendeu a classe artística que acompanhava o evento e também os espectadores quando cantou o Hino Nacional.



Isso porque, dois dias atrás, no último domingo (5), ela participou do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 para interpretar a canção patriótica do Brasil. No entanto, ao longo da interpretação, a cantora deixou de cantar alguns versos .



Ludmilla explicou que houve uma falha técnica no som. Em contrapartida, os internautas e espectadores alegaram que ela teria esquecido a letra do Hino Brasileiro , tendo em vista que, nos vídeos que circularam na Web, a voz da cantora para em “Ouviram do Ipiranga às margens plácidas” e retornar somente em “retumbante”. “Só teve uma falhinha assim, no som, bem no início, mas a gente tirou de letra”, disse ela via stories do Instagram no dia da apresentação.



Nas redes sociais, os internautas repercutiram a segunda interpretação da cantora, que, dessa vez, cantou todas as partes. “Agora ela decorou, que vergonha”, opinou um usuário do X, antigo Twitter. “Parabéns, Ludmilla! Por saber o hino do seu país”, escreveu outro. “Calando os críticos”, elogiou ainda uma terceira.

Assista Ludmilla cantando o Hino Nacional no Prêmio Multishow 2023:





Relembre a polêmica apresentação da cantora no GP:

Simplesmente não reaja a Ludmilla cantando o hino nacional kkkk pic.twitter.com/xKzSCzQz7X — Pilantra (@p1tbullzin) November 6, 2023





