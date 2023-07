Público estava cansado de novelas monótonas

Por muito tempo, o público do sofá reclamou das monotonias de “Travessia”, de Glória Perez, e de “Pantanal”, adaptada por Bruno Luperi. A primeira girou em círculos em uma única trama: a guarda do filho dos protagonistas. A segunda não teve quase nenhuma mudança da obra original. Mas a vinda de “Terra e Paixão” trouxe de volta as catarses tão estimadas pelos noveleiros; entenda!