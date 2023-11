Hino por Ludmilla

Além de ganhar as categorias de "Show do ano" e "Voz do ano", Ludmilla teve destaque no evento por outro momento. A cantora decidiu cantar o hino nacional após repercutir na web pela "falha" no GP de Fórmula 1, no último fim de semana. Na ocasião, internautas apontaram que ela teria esquecido a letra, mas a cantora expôs um problema de som. Outros famosos se levantaram e acompanharam a artista no hino durante o Prêmio Multishow.