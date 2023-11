Reprodução/Instagram Ana Castela

Ana Castela divertiu os fãs nas redes sociais ao comentar uma homenagem que recebeu de um fã, uma tatuagem usando a foto da cantora como referência. O resultado, no entanto, ficou inusitado.

“Igual”, reagiu a cantora ao assistir ao vídeo compartilhado no perfil @rei_das_tatoo, que comenta tatuagens desastrosas de forma bem-humorada: "Aí, galera, o cliente é fã da Ana Castela. Aqui é a referência que ele trouxe para mim. O que eu pude fazer para ele é isso aqui, e ainda aperfeiçoei aqui embaixo. Até que ficou bom, ficou ruim não”, avaliou o tatuador.

Reprodução/Instagram Ana Castela comenta tatuagem feita por fã em sua homenagem

