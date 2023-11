Deborah Secco

A atriz dividiu opiniões com um look feito de toalhas. Alguns seguidores elogiaram. "Deslumbrante", disse um. "Até em um look todo trabalho nas toalhas a mulher fica bonita. Sem condições", comentou outra. Mas teve gente que criticou. "As definições de 'bota uma melancia no pescoço' foram atualizadas", escreveu um internauta no Instagram.