Reprodução / Multishow Prêmio Multishow: Web fica dividida sobre ganhador de Artista do Ano

O Prêmio Multishow 2023 aconteceu na última terça-feira (7) e distribuiu troféus para os maiores nomes da música brasileira do último ano. Porém, a escolha do ganhador do prêmio de artista do ano deu o que falar nas redes sociais, com muitos dizendo acreditar que IZA não deveria ter ganhado a categoria.

A cantora disputava com Luísa Sonza, Jão, Anitta, Ludmilla e Ana Castela. Os internautas apontaram que os outros nomes da categoria tinham feito muito mais sucesso que a ganhadora.

“Ludmilla arrastando multidões com o numanice, ana castela uma máquina de hits, luisa sonza quebrando recordes com um álbum, anitta levando VMA fora do brasil e quem ganha como artista do ano, pasmem, É A IZA KKKKKKKKKKKK”, apontou um usuário do X (antigo Twitter).

“PIADA! Jão quebrou records com SUPER, veio a Luísa Sonza e quebrou mais records com ESCÂNDALO ÍNTIMO, Anitta exportando o funk para a gringa com um puta projeto, Ana Castela arrebentando no Brasil todo e a Iza ganhar 'Artista do Ano'?”, opinou mais um. “Eu amo a Iza e o seu trabalho mas ela ser a artista do ano concorrendo com Anitta, Ana Castela, Jão e Luísa Sonza que movimentaram a música esse ano chega a ser piada”, disse outro.