Criticou! Conhecida pelo quadro televisivo “Banheira do Gugu”, Solange Gomes usou as redes sociais na última segunda-feira (6) para opinar sobre “pessoas que vivem passando mal para não saírem da mídia”. Rico Melquiades , que está internado após dores no rins, foi apontado como o alvo das indiretas de Solange.



Através dos stories do Instagram, a campeã da segunda temporada do reality “A Ilha” continuou com as mensagens enigmáticas. “A pessoa morde a língua, não é? Abomina o vitimismo, mas uma hora é traído, outra hora é roubado, depois é feio, depois opera a cara toda, depois tem dor. Preguiça viu. O medo de sumir da mídia é grande”.



As declarações de Solange foram apontadas para Rico devido à semelhança dos acontecimentos vivenciados por ele. Isso porque, além de ter sido socorrido após dores na coluna e rins , o influenciador passou por procedimentos estéticos depois de haters o chamarem de “feio” , e terminou e reatou o namoro com Matheus Freire em meio à supostas polêmicas de traição e roubo .



Além disso, a também escritora fez uma reflexão sobre as diferenças da beleza e a falta dela. De acordo com Gomes , não ter uma boa aparência estética dificulta o engajamento e a permanência na mídia.

“O bofe que não nasceu Cauã [Reymond, o ator global] tem que rebolar para ser notícia. Por isso, muitos inventam namoro, colam com uma mulher, colam com outro homem. Começa a inventar”, acrescentou ela, que ainda afirmou: “doença dá mídia”.



Assessor responde

Após Solange se manifestar nas redes sociais, Bruno Ribeiro, assessor e amigo de Rico, também se pronunciou nos stories do Instagram, com um comunicado direto à ex-peoa.



“Para a senhora que vive de processo e gosta de surfar na mídia do povo. Está aqui o laudo para você, que vive desocupada e, como não tem talento nenhum, se incomoda com a mídia do povo. Vai procurar o que fazer mulher, que tua época só foi na banheira do Gugu”, disse.

