Reprodução/Instagram Rico acordou com dores intensas na coluna e rins

Rico Melquiades precisou ser socorrido, às pressas, nesta segunda-feira (6). Segundo um comunicado da equipe do ex-peão, o influencer acordou com “dores intensas na região da coluna e rins”.

No informe compartilhado no Instagram, a equipe afirma que Rico “nem da cama conseguiu se levantar” e precisou ser atendido por socorristas de plantão do hospital.

“Hoje pela manhã, Rico acordou com dores intensas na região da coluna e rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. Imediatamente, ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica”, iniciou o comunicado.

A equipe ainda disse que está acompanhando o estado de saúde do influencer e se comprometeu em manter os seguidores atualizados do quadro clínico de Rico.



Bruno Ribeiro, ex do influencer, também falou do estado de saúde de Rico no Instagram. O jovem informou que foi ele quem chamou os socorristas e ainda esclareceu que as dores não estão ligadas às plásticas do ex-peão.







Recentemente, Rico se submeteu a uma rinoplastia, afinou o rosto e fez procedimentos nos olhos, boca e nariz.



