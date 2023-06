Reprodução/Instagram Rico Melquiades é acusado de gordofobia e etarismo após briga com Solange Gomes

Rico Melquiades compartilhou pelo Instagram um pronunciamento oficial, por meio do advogado Leonardo de Aquino, deslegitimando a ameaça de processo feito por Solange Gomes nesta sexta-feira (02).

“O ordenamento jurídico brasileiro garante a liberdade de expressão, sendo esta um direito fundamental [...] Ressalta-se, por oportuno, que Solange Gomes deu início aos xingamentos, obrigando o último Campeão do Reality “A Fazenda” a se defender.”, dizia a nota.





Após a eliminação da filha de Solange de "A Grande Conquista", Rico fez comentários gordofóbicos sobre Stephanie. A ex-peoa, então, prometeu processar o influenciador pelas declarações como injúria.

O advogado de Rico alega, no entanto, que o “Direito brasileiro entende que não há injúria quando o suposto xingamento emana de provocação anterior”, referindo-se aos primeiros stories de Solange, falando mal de Rico e da mãe dele.





