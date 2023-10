Reprodução/Instagram Rico Melquiades desabafa após fazer cinco cirurgias no rosto: 'Fiquei mal'

Rico Melquiades apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (30) para comentar novamente sobre os procedimentos estéticos que fez no rosto .

O influenciador contou que passou por cinco cirurgias devido aos comentários sobre a sua aparência. Nos Stories do Instagram, ele contou que ficou mal em ver a mesma reação com o novo visual.





"Preferi ficar sumido porque eu vi muitos comentários maldosos e fiquei mal", disse ele.

O ex-A Fazenda explicou que ainda está com o rosto inchado e com os olhos "mais puxados" por conta do curativo.

"Minha paralisia facial foi causada por um estresse de ansiedade, então, essa parte do nariz eu não sinto cem por cento, e a boca, eu não sinto quando fico ansioso", revelou.

