Bronca do paiol

Após com o "pôr do sol", Kally Fonseca ignorou os alertas do carro de som e oficializou a aliança com o "paiol". No entanto, ela não deixou de falar de jogo com outros participantes, o que irritou os aliados. Cezar Black e Shayan Haghbin deram uma bronca na cantora após ela conversar com Lily Nobre sobre a possibilidade de colocar Jaquelline e Lucas na roça.