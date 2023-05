Reprodução/ Instagram Solange Gomes

Na sexta-feira (12), Solange Gomes completou 50 anos. Ela, que despontou na TV brasileira em 1998, ao participar da Banheira do Gugu, do "Domingo Legal", continua se destacando na mídia até hoje. A ex-modelo foi a terceira colocada de "A Fazenda 13" e campeã do "Ilha Record 2". No entanto, Solange revela que, mesmo assim, enfrenta exclusão no mercado de trabalho devido à idade e não pensa em entrar no mundo das plataformas de conteúdo adulto para garantir renda.

"A tendência é a pessoa, quando vai ficando mais velha, ser excluídas. Eu sinto às vezes uma exclusão", inicia a ex-peoa em entrevista ao iG Gente. Ela relata que já deixou de ser convidada para eventos devido à idade. "Às vezes não me convidam e quando a gente vai ver os convidados são pessoas bem mais jovens". Solange, então, explica que muitos acham "que a pessoa mais velha é uma pessoa chata", o que gera o "corte" no trabalho.









Solange Gomes posou para revistas adultas na década de 90, como a Playboy e a Sexy. Atualmente, a propagação de conteúdos adultos dos famosos acontece por sites como o "OnlyFans". Nomes como Luiza Ambiel, Rita Cadillac, Patrícia Kiss e Regina Volpato aderiram ao site.

Mas Solange não enxerga a plataforma de conteúdo adulto como uma possibilidade de renda. "Eu acho que seria me repetir, eu me sentiria ridícula fazendo isso. Eu prefiro ganhar menos e não fazer um 'OnlyFans'. Não condeno quem faz, acho que cada uma sabe das suas necessidades em casa, mas eu prefiro escrever e lançar um livro, seguir outros caminhos", reflete ela.

A ex-peoa afirma que não se arrepende de ter feito nada, como ter posado nua e participar da Banheira do Gugu. "Não me arrependo porque foram todos esses trabalhos que me trouxeram até aqui. Se não fosse a Banheira, se não fossem as Revistas, se não fosse o próprio Carnaval - eu fiquei mais de 20 anos na Porto da Pedra - de repente eu não teria entrado em 'A Fazenda'. Eu acho que tudo é um acúmulo de histórias", analisa a ex-modelo.

No entanto, algumas coisas Solange não repetiria atualmente. Ela afirma que até desfilaria no Carnaval de novo, mas não posaria nua, nem trabalharia de biquíni como fazia na Banheira do Gugu. "Eu acho que não me cabe mais", explica a ex-modelo.





