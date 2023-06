Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Solange Gomes debochou de briga entre Rico Melquiades e Dayanne Bezerra





Solange Gomes debochou da briga entre Rico Melquiades e Dayanne Bezerra, que terminou em agressões e ida à delegacia na madrugada deste sábado (10). A ex-"A Fazenda" brigou recentemente com o ex-colega do reality rural após a eliminação da filha, Stephanie Gomes, de "A Grande Conquista". A modelo apontou que a nova do influenciador veio como um "castigo" para ele.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Tinha um ditado antigo que dizia que o castigo vem a cavalo, mas hoje podemos dizer que o castigo está igual PIX, rapidinho", escreveu no Twitter. Solange ainda reforçou não saber detalhes da nova confusão de Melquiades, mas explicou porque usou a palavra "castigo" comentar o caso.





"Não posso afirmar quem bateu em quem, muitas pessoas envolvidas, confusão demais. Quando falo em 'castigo', me refiro a confusão. O rapaz poderia estar se divertindo, mas estava em meio a uma pancadaria e ainda apanhou", complementou. Já nos stories do Instagram, Gomes comentou como não "fica feliz" em ver uma cena de agressão envolvendo mulheres, mas mencionou que a filha fará acompanhamento psicológico após os conflitos com Melquiades.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Rico brigou com Dayanne no São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia no Alagoas. O influenciador decidiu tirar a limpo as declarações da irmã de Deolane Bezerra, que acusou o namorado dele de ficar com outras pessoas durante o relacionamento. A irmã de Melquiades saiu em defesa dele e participou das agressões mútuas.

🚨O começo da treta do Rico e da Dayanne (irmã da Deolane). Atenção a cada detalhe desse vídeo! pic.twitter.com/wjFrLqoljG — Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) June 10, 2023





Já os atritos de Rico Melquiades e Solange Gomes aconteceram após a saída de Stephanie de "A Grande Conquista". A modelo decidiu criticar a mãe do influenciador, que está no reality, e o ex-peão rebateu com críticas à Solange e a filha. Gomes prometeu processar Rico após o episódio .

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.