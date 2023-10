Reprodução/Instagram - 13.10.2023 Matheus Freire e Rico Melquiades terminaram relacionamento





Matheus Freire, ex-noivo de Rico Melquiades, se pronunciou sobre a separação do influenciador nesta sexta-feira (13). O estudante de dinheiro rebateu a acusação de roubo que recebeu após o anúncio do término e falou da relação financeira com o influenciador, ressaltando que "nunca dependeu" do ex-companheiro.





"Já tinha minha vida antes do Ricardo [Rico], nunca dependi do dele para nada. A gente tinha nosso relacionamento sem interesse de nada [...] Antes de me relacionar com o Ricardo, já tinha minha Mercedes, minha BMW. Já tinha uma pessoa que cuidava da minha casa e pagava com meu dinheiro, nunca precisei do Ricardo para pagar minhas contas, nunca precisei do dinheiro dele para nada", afirmou nos stories do Instagram.

A acusação recente de roubo foi feita por Bruno Ribeiro, assessor pessoal e amigo íntimo de Rico. Ele disse que Matheus terminou com Melquiades por já ter "roubado tudo o que tinha para roubar" e ainda ameaçou expor provas da ação do estudante.

Freire afirmou que foi acusado de ser "interesseiro" ao longo de todo relacionamento com Rico e questionou o rótulo que recebeu de internautas. "Se eu fosse uma pessoa que só quisesse fama ou interesseira como vocês tanto falam, estaria morando na casa do Ricardo, como ele já pediu várias vezes. Mas gosto da minha, de estar na minha casa", avaliou.

O estudante ainda disse ter "construído um império" antes de conhecer o influenciador. "Ricardo nunca comprou nada para mim, casa ou carro, não. Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro e construí meu império. Desde os 15 anos de idade, sempre trabalhei muito", declarou.

"Para ter que ficar escutando de pessoas que não conhecem minha vida e querem falar da minha capacidade, moralidade e conduta. São pessoas que não me conhecem e ainda veem me acusar de coisas que não são verdades. Não aceito, não gosto desse tipo de coisa e não estou preparado para viver isso, isso é muito pesado para mim", completou.

Matheus explicou que o que motivou o término foram os ataques de internautas a ele e a familiares. "Estou sendo perseguido [...] Estão até perseguindo minha filha, falando que ela é comprada, que só fica perto porque o Ricardo tem dinheiro, que o Ricardo me sustenta, que o que tenho é por conta dele. Estou cansado de ler isso", desabafou.

"Só quero buscar minha paz de volta, viver a minha vida em paz. Acordar sem estar lendo comentários ruins na minha foto, falando que sou isso ou sou aquilo, que minha filha é aquilo. É uma criança, pelo amor de Deus. Estão chegando a perseguir a minha filha. Se está custando a nossa paz, não vale a pena ter [...] A questão não é trabalhar com a internet, é não se envolver com uma pessoa maior que você, porque tem um preço e paguei o preço", complementou.

O ex de Rico ainda justificou que os ataques se intensificaram após o influenciador realizar uma rinoplastia e ele não estar presente para auxiliar na recuperação. "Ele fez uma cirurgia do nariz, não amputou uma perna ou uma mão, ele está bem. Só operou o nariz [...] Está bem amparado com amigos e assistência, não está sozinho. Tenho minha vida e meus compromissos, estou me recuperando da minha cirurgia. Não é porque ele operou que preciso estar lá dando sopinha na boca dele, ele não operou a mão [...] Não está correndo risco de vida", opinou.

