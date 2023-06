Reprodução/Instagram - 02.06.2023 Solange Gomes e Rico Melquiades brigaram após eliminação de Stephanie Gomes de 'A Grande Conquista'





Solange Gomes voltou a comentar a briga com Rico Melquiades após a eliminação da filha de "A Grande Conquista". O campeão de "A Fazenda 13" fez comentários gordofóbicos sobre Stephanie Gomes e a ex-peoa prometeu processar o influenciador por estas e outras declarações feitas por ele na web.

"Todos os vídeos que ele falou do corpo da minha filha já estão com meu advogado e já vamos tomar todas as atitudes, o processo. Realmente, não vou deixar barato, ele falou do 'golpe da barriga', tantas coisas. Me acusou de tantas coisas, sendo que não acusei ele de nada. Não vai ficar impune, pode ter certeza. Não vou descer teu nível", afirmou Solange nos stories do Instagram, na manhã desta sexta-feira (2).





Na discussão, Rico ainda debochou da situação financeira de Gomes e a influenciadora rebateu, o chamando de "campeão flopado". "Cada vez mais, trabalha menos na TV [...] Não faz uma campanha publicitária, achou que ia ser um campeão maravilhoso, igual a Jojo é, mas não deu. A Jojo é carismática, tem a leveza nas palavras, é diferente. Ele não consegue", pontuou.

Enquanto Rico venceu a edição de 2021 do reality rural, Solange ficou em terceiro lugar na competição daquele ano. A temporada foi marcada por brigas entre a dupla.



