Reprodução Rachel Sheherazade volta à Record após expulsão: 'Digerindo tudo'

A jornalista Rachel Sheherazade mandou um recado para os seguidores nesta sexta-feira (20) informando que está cumprindo a agenda de compromissos dos eliminados. Na última quinta-feira, a ex-âncora do SBT foi expulsa de "A Fazenda 15" após agredir a participante Jenny Miranda.

Através do Instagram, a ex-peoa declarou: "Oi gente, tudo bem? Não tô sumida, não, tô aqui na Rede Record de televisão, cumprindo uma agenda cheia de compromissos. Ainda digerindo tudo o que aconteceu e vou atualizando vocês do meu passo a passo e do meu dia a dia, tá bom? Beijo no coração de todos".

Apesar da expulsão, Rachel Sheherazade saiu do reality show rural ostentando boa relação com o público. A jornalista ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram após deixar o confinamento.





























Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'



Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais e teve um embate direto com Jenny Miranda.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda, em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.

Rachel já se pronunciou sobre o caso e agradeceu o "carinho, amor e torcida" do público. "Em breve voltarei a falar sobre as razões pelas quais deixei o programa, por questões contratuais eu ainda não posso falar", declarou em um vídeo.