Reprodução O perfil da jornalista já atingiu aos 3,5 milhões de seguidores

Após ser expulsa de "A Fazenda 15", na última quinta-feira (19), Rachel Sheherazade ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram. A jornalista saiu do reality após agredir Jenny Miranda em uma briga.



Em menos de 24 horas após a expulsão, Rachel ganhou mais de 1 milhão de seguidores e, atualmente, é seguida por mais de 3,5 milhões pessoas na rede social.



Sheherazade usou o Instagram, nas últimas horas, para se pronunciar após a saída de "A Fazenda 15". "Em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês tranquilos", disse ela, nos stories.



Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19) . A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais e teve um embate direto com Jenny Miranda.



A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda , em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.



