Reprodução/Instagram Em meio a internação, Sthefany Brito faz declaração emocionante para Kayky

A atriz Sthefany Brito (36) usou as redes sociais para homenagear o irmão mais novo, Kayky Brito (34), que está internado em estado grave após um atropelamento . O incidente aconteceu na madrugada deste sábado (2) , na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A artista publicou uma sequência de Stories com fotos ao lado do irmão e escreveu: "Tô aqui deitada (sem a menor expectativa de conseguir dormir) vendo nossas fotos. Vendo o tanto de momentos que já vivemos juntos. Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera pra ser vivido ainda juntos", começou.

"Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar, e eu estava te dando uma ordem: 'Volta! E logo!'. Depois, consertei e falei: 'Volta, no seu tempo! Mas volta!'. Fizemos um combinado: você fica calmo e forte, e nós aqui não mediremos esforços pela sua recuperação", acrescentou ela.

Em outra publicação, Sthefany disse: "Você foi a primeira pessoa que amei nessa vida. Mãe e pai já vieram no combo. Mas quando você chegou, ali entendi o que era o tal do amor. E também sempre me senti um pouco sua mãe e era muitas vezes!".

"Eu não existo sem você! Você é como se fosse um pedaço do meu corpo, um pedaço da minha alma! Eu te amo tanto que você nunca seria capaz de entender... Te amo te amo te amo. Estamos te esperando! Estamos orando/rezando por você. Nós e muita parte desse Brasilzão. Você é amado, muito amado, e todo esse amor, essas orações chegam até você, tenho certeza disso".

Na manhã de sábado, ao deixar o Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde o irmão foi socorrido, a atriz já havia se pronunciado publicamente sobre o estado de saúde de Kayky. "Ele é um gigante. Em breve, vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", afirmou emocionada.

Antes de ser socorrido pelos bombeiros, Kayky Brito apresentou dificuldades para respirar. No Hospital Municipal Miguel Couto, ele recebeu os primeiros cuidados e foi estabilizado, sedado e intubado. O boletim médico aponta que o ator sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano.

Na tarde de sábado, ele foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa d'Or, em Copacabana. À noite, a equipe do hospital divulgou um boletim informando que Kayky está sedado e sob ventilação mecânica. O traumatismo craniano é o que mais preocupa os médicos. O ator tem quadro estável, mas seu caso é considerado grave.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Kayky é atropelado por um carro de passeio. Segundo o motorista, que trabalha por um aplicativo, a vítima teria atravessado a avenida repentinamente e correndo.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou ao iG que o profissional passou pelo exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. O próximo passo da investigação é uma perícia para saber se o carro estava ou não em excesso de velocidade.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!