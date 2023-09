Na última madrugada o ator Kayky Brito se envolveu em um grave acidente no Rio de Janeiro - RJ, o ator foi atropelado por um veículo que era conduzido por um motorista de aplicativo, tal acontecimento causou sérios danos ao ator, ele teve politraumatismo corporal e traumatismo craniano.

O ator Gabriel Azevedo contracenou ao lado de Kayky na novela 'Chocolate com Pimenta', o jovem falou com exclusividade com a nossa coluna : "Cara, então, eu fiquei muito triste com essa situação porque o laço dele com a família e com a irmã, principalmente, é muito parecido com aqui em casa. Quando eu vi a irmã falar eu desabei mano, Porque me coloquei no lugar dela, e penso no filhinho também. Não desejo um situação dessa pra ninguém." desabafou o ator



O colega de trabalho de Kayky também disse que está na primeira fila da torcida para recuperação do amigo, ele também lamentou o afastamento entre eles. "A gente não se fala a um bom tempo, mesmo! Coisa de vida apenas. Tentei uns contatos breves pelo insta e alguns anos, mas não tive sucesso. Enfim, o respeito, o carinho, a reciprocidade é igual", declarou.



Super tenso, Gabriel também disse que não acha o momento muito apropriado para maiores declarações. "Prefiro em primeira instância, ficar na torcida e ver já já felicidade dele com a família por ter saído dessa situação", torce.