Reprodução Pais de Kayky Brito sofreram acidente grave há poucos meses: 'Pânico'

O ator Kayky Brito sofreu um acidente neste sábado (2) ao ser atropelado enquanto passeava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi levado às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde se encontra em estado grave. Há alguns meses, os pais do ator vivenciaram drama parecido, quando sofreram acidente de trânsito que quase lhes custaram a vida.

O drama vivenciado pela família de Kayky Brito foi exposto pela irmã do artista, Sthefany, que publicou um desabafo em julho relatando o acidente quase fatal que os pais sofreram.

"Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais! Meus pais, pra mim eternos! A gente sabe que um dia vai embora, aliás é a única certeza que temos nessa vida, mas quando essa possibilidade se aproximou, foi visível o pânico, desespero e despreparo que tomaram conta de mim! Não conseguia chorar, não conseguia rezar e mal conseguia respirar!".

A atriz conta que os pais sofreram um acidente de trânsito, quando um carro na contramão colidiu com o deles, ela aponta que o resultado foi perda total do veículo. "O que eles relatam nem nos meus piores pesadelos consigo sequer imaginar! Ela gritando de dor deitada no chão da estrada, ele em pânico com medo de ainda serem atropelados tentando fazer ela ficar consciente, já que, tamanha dor, ela quase desfalecia. Ambulância! Grito! Dor! Desespero!".

Devido à gravidade do acidente, a mãe dos atores, Sandra, precisou passar por uma cirurgia delicada após ficar dois dias em observação no CTI.

"Outra porrada! Cirurgia muito maior e mais séria do que pensamos que seria! Recuperação muito pesada, mas a vovó é tão guerreira que no dia seguinte já estava no quarto! Fiquei com ela dois dias e a cada segundo agradecia a Deus! (...) E Deus é maravilhoso! Foi um grande livramento, uma segunda chance", emocionou.

Passado alguns meses, a família de Kayky Brito se vê novamente na esperança da recuperação de um membro da família. O ator foi atropelado na madrugada deste sábado enquanto estava passeando na Barra da Tijuca.