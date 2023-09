Reprodução Kayky Brito

Diones da Silva, motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito, apontou que o ator teria atravessado a avenida repentinamente e correndo. O atropelamento aconteceu na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O prestador de serviço dirigia o carro do modelo Fiat Cronos quando foi surpreendido por Kayky Brito atravessando a via correndo. As informações foram divulgadas pelo Extra, que teve acesso ao boletim de ocorrência.

Diones da Silva ainda teria tentado desviar da presença do ator. Ele dirigia na faixa da esquerda e tentou desviar, mudando para a faixa da direita. O documento policial aponta que "Kayky Brito foi atingido pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto".

Após o atropelamento, o ator foi levado ao Hospital Miguel Couto, onde está internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI) em estado grave. Kayky sofreu politraumatismo corporal e traumatismo craniano.

O motorista de aplicativo foi encaminhado para a 16ª Delegacia de polícia do Rio e posteriormente ao IML, onde realizou exame de alcoolismo, que testou negativo para álcool no organismo dele.