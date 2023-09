Reprodução/Instagram Apesar de politraumatismo, coluna de Kayky Brito foi preservada

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, sofreu múltiplas fraturas no corpo, mas sua coluna está preservada. O acidente foi registrado em vídeo por câmera de segurança.

O ator foi socorrido para o Hospital Miguel Couto e posteriormente transferido para o Hospital da Rede D'Or, em Copacabana, onde está entubado para respirar melhor e fará novos exames. Apesar da gravidade, até o momento o estado de saúde do ator é estável.

Ao deixar o hospital durante a tarde, a atriz Sthefany Brito, irmã de Kayky, pediu privacidade e agradeceu as orações e apoio dos fãs. "Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse Sthefany visivelmente abalada.





Acidente

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo - que não estava bêbado - quando atravessava a rua na altura do condomínio Barra Bela. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h da manhã para prestar socorro ao ator, que estava com amigos no momento do acidente.

De acordo com o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito, ou seja, por ferir alguém no trânsito acidentalmente, sem ter intenção. Antes de ser levado pelos militares, o ator apresentou problemas na respiração.

Um dos papéis de destaque do ator foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina.