Reprodução Irmã de Kayky Brito deixa hospital e se emociona: 'Ele é um gigante'

A atriz Sthefany Brito, irmã de Kayky Brito, deixou o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na tarde deste sábado (2). A artista esteve no centro de saúde para acompanhar o irmão, que foi atropelado por um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado. O estado do ator é considerado grave.

Acompanhada pelo padrasto, Sthefany Brito se pronunciou sobre o estado de saúde do irmão, quem ela diz considerar como filho. Ela também pediu privacidade e agradeceu as orações e apoio dos fãs.

"Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse emocionada, ao g1.

Sthefany Brito e o padrasto passaram a manhã no Hospital Miguel Couto, onde o ator está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Além deles, o ator Dudu Azevedo compareceu ao local para visitar o amigo.

Através do Instagram, a atriz detalhou o quadro clínico do irmão. "O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no Hospital Miguel Couto com politraumatismo. Ele está no CTI, seu quadro é estável e ele fará novos exames hoje à tarde (sábado). Somente após os mesmos teremos mais informações", escreveu.