Reprodução/Instagram Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, ele deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e seu estado de saúde é considerado grave. Ao iG , a pasta informou que detalhes sobre o caso são restritos aos familiares da vítima.

O Corpo de Bombeiros teria sido acionado por volta da 1h da madrugada. Segundo informações do O Dia, o ator foi atingido por um carro dirigido por motorista de aplicativo.

Kayky Brito ficou mais conhecido na televisão pelo papel de Bernadete, na novela "Chocolate com Pimenta" (2003), uma menina que depois descobre que, na verdade, era um menino.

Ele é irmão da também atriz Sthefany Brito.