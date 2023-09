Reprodução/Instagram Kayky Brito: Motorista que atropelou ator não ingeriu bebida alcoólica

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou que o motorista que atropelou o ator Kayky Brito na madrugada deste sábado (2) não ingeriu bebida alcoólica.

Ao iG , a entidade afirmou que o motorista foi encaminhado ao 16ª DP (Barra da Tijuca) e passou pelo exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. "Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos", disse ainda.

O artista foi atingido por um carro de passeio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, ele deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e seu estado de saúde é considerado grave

À reportagem, a pasta informou que detalhes sobre o caso são restritos aos familiares da vítima.