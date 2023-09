Reprodução Amigo de Kayky Brito, Dudu Azevedo expõe saúde do ator: 'Luta grande'

Horas após o ator Kayky Brito ser atropelado e levado às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, o ator Dudu Azevedo visitou o centro médico para acompanhar a internação do amigo. Kayky Brito sofreu o acidente na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo informações médicas, o quadro do ator é gravíssimo, apontando que ele sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. Amigo de Kayky, o ator Dudu Azevedo foi ao hospital com a irmã do artista para acompanhar a internação.

"É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. É uma briga grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser", disse ele ao O Globo.

Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O motorista que o atropelou trabalha em aplicativo de corrida e foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca). Posteriormente, ele foi levado ao IML, onde foi atestado que ele não estava sob efeitos de álcool.