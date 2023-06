Reprodução Instagram - 26.06.2023 Maisa, João-Gomes e Ary Mirelle juntos no camarim do cantor

Prestes a estrear como protagonista na segunda temporada de “De Volta aos 15” , a atriz Maisa Silva encontrou, ontem (25), João Gomes e Ary Mirelle após o show do cantor no evento “Carvalheira na Fogueira”. João e Ary esperam um bebê juntos .



No camarim do artista, Maisa se aproximou de Ary e disse: “A gente veio ver a atração principal da noite: nossa princessa Ary e o bebê”. Ela também brincou com o cantor, que estava bebendo uma cachaça no local. “Está tomando cachaça carva”, comentou.



João Gomes, via instagram, compartilhou uma foto do encontro e escreveu: "Grávidos". Antes de se relacionar com Ary, Gomes resgatou mensagens antigas , que enviou para a apresentadora, nas quais dizia: “Sou afim de você desde os tempos do ‘Bom Dia e Cia’. Beijo, te amo”.



Atualmente, ele vive um relacionamento com Ary Mirelle, com quem espera o primeiro filho. Ele e a namorada tinham terminado a relação recentemente em meio a polêmicas com a mãe de João , mas reataram o namoro logo depois.

