Reprodução / Instagram Mãe de João Gomes comemora gravidez após climão com a nora

Ary Mirelle, de 22 anos, e o renomado cantor João Gomes, de 20, anunciaram a alegria da chegada do primeiro filho nesta quarta-feira (7). O anúncio foi feito por meio do Instagram, e a notícia foi recebida com entusiasmo pela mãe do cantor, Kátia Gomes, que superou divergências anteriores e celebrou o momento especial.

Em uma postagem nos Stories do Instagram, Kátia expressou emoção com a notícia e compartilhou um print de um momento de lágrimas quando soube, por meio de um vídeo, que o filho seria pai.





"Eu renasci quando soube que vou ser avó, ganhei um sentido completamente novo de viver.", admitiu Kátia. Ela também parabenizou o filho e a nora, Ary, enquanto expressava o desejo de acompanhar cada passo do bebê e oferecer apoio em todas as jornadas da vida.

Apesar de ter havido um clima tenso na família em abril, quando Kátia fez comentários desfavoráveis sobre a então nora em uma entrevista ao PetroCast, a situação foi superada aparentemente.

Na ocasião, Kátia descreveu Ary como imatura e preguiçosa, mas agora, diante da notícia da gravidez, ela escolheu se concentrar no momento especial e deixar as diferenças de lado. João e Ary chegaram a se separar brevemente, mas reataram após cerca de um mês.





