Na última terça-feira (13), Maisa Silva desmentiu os rumores de que ela estava em um romance. Por meio do Twitter, a artista, de 21 anos, ainda ironizou as notícias falsas a respeito de seus ‘companheiros amorosos’ e declarou que há um mês os rumores começaram.



“Conheça Maisa, a brasileira que não pode ter amigo homem que todo mundo fica falando que tá de affair. Segundo a própria, se a vida amorosa dela fosse agitada, como vocês afirmam com tanta certeza (erroneamente), ela estava feita”, debochou.



O pronunciamento da atriz veio após o Dia dos Namorados, na segunda-feira (12). Nas últimas semanas, ela foi constantemente apontada como affair de dois famosos: João Guilherme Ávila, ator e filho do cantor Leonardo, e Rodrygo Goes, jogador de futebol do Real Madrid.



“Inclusive, eu li que eu estava quase namorando. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar. A prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados”, conclui ela.



Conhecida por sua trajetória como apresentadora no SBT e pelos recentes trabalhos como atriz na Netflix, Maisa Silva resguarda informações de sua vida pessoal, incluindo os assuntos amorosos. O último e único namoro assumido publicamente por ela foi com Nicolas Arashiro. O ex-casal terminou o relacionamento de quatro anos em dezembro de 2021.

