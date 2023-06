Reprodução Instagram - 26.06.2023 Casal se tatuou com o mesmo tatuador

Na última sexta-feira (24), o atleta Yuri Lima homenageou Iza com uma tatuagem feita no braço. A arte do desenho escolhida pelo jogador consiste em um coração com o nome da cantora escrito de forma gráfica.



A artista também surpreendeu os fãs com uma tatuagem feita no lábio também no dia 24. A palavra escolhida pela técnica do “The Voice Kids Brasil” foi: “Fé”, título de um dos últimos singles produzidos por ela.



A homenagem do esportista para a cantora foi compartilhada pelo tatuador Gustavo Pacheco via Instagram. Após o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos em outubro de 2022, Iza assumiu o relacionamento com o jogador Yuri Lima neste ano, em fevereiro.



Nas preparações para o lançamento do próximo álbum feito em estúdio, a cantora revelou que o projeto terá referências do funk. Além disso, Iza teve o primeiro trabalho como atriz no longa-metragem “Um Ano Inesquecível” , dirigido por Lázaro Ramos e disponível no catálogo do Amazon Prime Video.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!