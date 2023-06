Reprodução/Instagram Namorada de João Gomes faz primeiro ultrassom e cantor não segura a emoção

Na última segunda-feira (20), João Gomes e a namorada, Ary Mirelle, estiveram presentes no primeiro ultrassom do filho.

O momento especial recebeu uma publicação nas redes sociais dos papais de primeira viagem e emocionou os fãs. Nas imagens, a influenciadora aparece deitada enquanto o cantor se derrete com o barulhinho do coração.





"Deus nos deu esse presente", escreveu ela na legenda da publicação.





Nos comentários, João fez questão de se declarar para a amada. "Eu te amo, obrigado. Eu não consigo explicar esse momento. Ainda tô preso nesse momento, nessa lembrança, eu te amo. Mamãe, a gente vai ser feliz", disse.

Já no Twitter, ele comentou a sensação de escutar o coração do bebê pela primeira vez. "Nunca imaginei que ouvir um coraçãozinho batendo ia mexer tanto comigo. Vou dormir com um sentimento que nunca tive. Deus é muito bom".

